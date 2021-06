Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Dieb zieht Messer und flüchtet - Fahndung erfolgreich

Vreden (ots)

Mit einem Messer in Richtung eines Ladenbesitzers gestoßen hat ein 15-Jähriger am Mittwochnachmittag in Vreden. Zuvor hatte der Dieb sich aus den Auslagen eines Kiosks in Ammeloe bedient. Statt zu zahlen hatte er aus einer Kasse Bargeld entnommen und war mit einem Kleinkraftrad geflohen. Zu der gefährlichen Situation mit der Stichwaffe kam es, nachdem der Kioskbesitzer den Flüchtigen in Vreden "gestellt" hatte und ansprechen wollte. Das Messer verfehlte sein Ziel, da der Geschädigte zurückwich. Der Dieb setze seine Flucht fort. Die Fahndung nach dem Täter führte zum Erfolg: Polizeibeamte trafen ihn in Vreden an. Wie sich zudem herausstellte, war der Roller nicht versichert und der Fahrer hatte keine Fahrerlaubnis. Ob das Messer als verbotener Gegenstand einzustufen ist und ob das Führen dieses Gegenstandes einen waffenrechtlichen Verstoß darstellt, wird derzeit geprüft. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 15-Jährige in die Obhut eines Erziehungsberechtigten übergeben. Nun folgt ein Strafverfahren

