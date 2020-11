Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Beschädigter VW Golf GTI gesucht

SundernSundern (ots)

Am 12. November um 18.50 Uhr beschädigte ein Autofahrer beim Ausparken auf der Grünewaldstraße einen geparkten VW Golf. Nachdem der Fahrer gewartet hatte, fuhr er direkt zur Polizeiwache und meldete den Unfall. Anschließend war der VW Golf nicht mehr vor Ort. Bei dem Auto soll es sich um einen schwarzen VW Golf GTI mit HSK-Kennzeichen handeln. Der Golf wurde vermutlich im linken Heckbereich beschädigt. Der Fahrer wird gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise nimmt die Polizei in Sundern unter 0 29 33 - 90 200 entgegen.

