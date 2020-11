Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Ladendieb zieht Hose an

BrilonBrilon (ots)

Zwei junge Männer fielen am Montag gegen 14 Uhr einer Mitarbeiterin eines Bekleidungsgeschäfts auf der Bahnhofstraße auf. Einer der Männer riss in der Umkleidekabine die Verkaufsetiketten ab und zog eine entwendete Hose unter seiner alten Kleidung an. Zudem nahm er sich einen Pullover. Ohne zu zahlen verließen die Männer anschließend das Geschäft. Hier wurden sie von der Mitarbeiterin angesprochen. Einer der Männer flüchtete. Der andere Mann kam den Aufforderungen der Mitarbeiterin nach und wartete auf das Eintreffen der Polizei. Diese stellte die Personalien des Briloners fest. Diebesgut fanden die Beamten nicht. Im Rahmen der anschließenden Fahndung trafen die Polizisten auf den flüchtigen Täter auf dem Marktplatz. Bei der anschließenden Durchsuchung in der Polizeiwache Brilon wurde die entwendete Hose gefunden. Den Pullover führte der 18-jährige Marsberger nicht bei sich. Die Beamten stellten das Diebesgut sicher und leiteten ein Strafverfahren ein. Anschließend wurde der Mann entlassen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell