Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Vandalen an Grundschule

SchmallenbergSchmallenberg (ots)

Unbekannte Vandalen trieben am Wochenende auf einem Grundschulgelände an der Ringstraße ihr Unwesen. Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen rissen die Täter drei Blechmülltonnen von den Außenwänden und zerbeulten diese. Außerdem rissen sie eine Führungsschiene eines Außenrollos aus der Wand und sie beschädigten die Scheibe des Haupteinganges. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei in Schmallenberg unter 0 29 74 - 90 200 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell