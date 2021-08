Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Massiv überladener Lastwagen fällt bei Kontrolle komplett durch

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei hat am Donnerstag, 19. August, den massiv überladenen Lastwagen eines Mönchengladbacher Getränkehandels kontrolliert. Den Beamten fiel das Fahrzeug auf, weil der Fahrer es sehr vorsichtig und langsam in den Kurven bewegte. Bei der folgenden Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass der Lastwagen mit Getränken voll beladen war.

Statt des zulässigen Gewichts von 7.490 Kilogramm brachte der Lastwagen mehr als 10.000 Kilogramm auf die Waage.

Dazu fanden die Beamten bei der Kontrolle noch etliche weitere technische Mängel an dem Lastwagen. Unter anderem war die Ladeboardwand zum Führerhaus durchgefault. Das hätte bei einer Vollbremsung oder bei einem Unfall dazu führen können, dass sich die Ladung an dieser Stelle verselbstständigt. Außerdem war der LKW an vielen Stellen durchgerostet, es fehlten Polkappen an den Batterien und die Lampen waren teilweise nicht fest verankert. Auch die Prüffristen für das Fahrzeug waren schon seit 2017 abgelaufen. Zusätzlich zum Fahrzeug stellten die Polizisten dann noch fest, dass der 44-jährige Fahrer die gesetzlichen Lenk- und Ruhezeiten nicht eingehalten hatte. Die Polizei untersagte ihm die Weiterfahrt.

Sowohl den Fahrer als auch seinen Arbeitgeber erwarten jetzt von Seiten der Polizei mehrere Anzeigen. Sie müssen mit empfindlichen Geldbußen rechnen. (jl)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell