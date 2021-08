Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Mitfahrerin bei Motorradunfall verletzt

Raben Steinfeld (ots)

Bei einem Motorradunfall in Raben Steinfeld ist am Donnerstagabend eine 67-jährige deutsche Frau leicht verletzt worden. Gegen 18:45 Uhr war ein 82-jähriger Motorradfahrer von der Fahrbahn abgekommen und mit seinem Krad gestürzt. Dabei zog sich seine Mitfahrerin eine Beinverletzung zu. Sie wurde anschließend ins Krankenhaus gebracht. Am Motorrad des deutschen Mannes entstand Sachschaden.

