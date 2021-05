Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Angelbachtal, Rhein-Neckar-Kreis: PKW kollidiert mit Traktor - Pressemitteilung Nr.2

Angelbachtal, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Die Unfallaufnahme ist abgeschlossen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand missachtete der aus der Hildastraße kommende Autofahrer die Vorfahrt eines von links auf der Karlstraße fahrenden Unimogs, der in Richtung Sinsheim-Dühren unterwegs war. Der Truck erfasste den Skoda seitlich, woraufhin dieser sich überschlug. Am PKW entstand Totalschaden. Die Fahrbahn war zeitweise in beiden Richtungen gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich über den Mühlweg und über die Hildastraße umgeleitet. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es jedoch nicht.

