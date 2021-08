Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrskontrollen zum Schulstart - Verwarngelder für Falschparker und Raser

Mönchengladbach (ots)

Auch zum Schulstart war und ist die Polizei im Bereich von Schulen schwerpunktmäßig im Einsatz. Um die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler zu gewährleisten, werden außerdem verstärkt Verkehrskontrollen durchgeführt.

Leider mussten bereits in den ersten beiden Tagen, die für viele Kinder den Einschulungstag bedeuteten, einige Verwarngelder ausgesprochen werden. 20 Mal wurden Autofahrerinnen und Autofahrer zur Kasse gebeten. In den meisten Fällen, weil sie Park- und Halteverstöße vor den Schulen begingen. Einmal wurde ein Verstoß gegen die Anschnallpflicht von Kindern festgestellt. In diesem Zusammenhang sei noch einmal darauf hingewiesen: Eltern können zu einem sicheren Verkehrsumfeld an Schulen beitragen, indem sie ihre Kinder nicht unmittelbar vor dem Gebäude absetzen oder abholen! So können Staus, unübersichtliche Wege und Verkehrsbehinderungen vermieden werden, die ansonsten Unfälle begünstigen.

Bei Geschwindigkeitsmessungen in einer 30er-Zone an der Rheindahlener Straße konnten die Beamten am Mittwoch, 18. August, 842 Fahrzeuge messen. Von diesen müssen nun 28 Fahrer und Fahrerinnen mit einem Verwarngeld rechnen. Der Spitzenreiter war ein Fahrer, der mit 52 km/h in der 30er-Zone unterwegs war.

Die verstärkten Verkehrskontrollen werden auch in den nächsten Wochen durchgeführt. Nichtsdestotrotz sind im Straßenverkehr alle Teilnehmer angehalten aufeinander Acht zu geben und Rücksicht zu nehmen. Deshalb richtet die Polizei Mönchengladbach nochmals den Appell an alle Fahrzeugführer: Bitte fahren Sie vorausschauend und seien Sie insbesondere im Bereich von Schulen stets bremsbereit! (cr)

