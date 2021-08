Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Katalysatorendiebstahl in Wickrath-Mitte

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte haben in Mönchengladbach/ Wickrath einen Katalysator an einem Auto entfernt und gestohlen.

Der Diebstahl hat sich in der vergangenen Woche in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 11. August, zwischen 22 Uhr und 8 Uhr ereignet. In dem Zeitraum stand der betroffene Wagen auf einem Parkplatz an der Straße "Am Klingelsberg" in der Nähe der Kreuzung Carl-Dißmann Straße.

Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02161-290.

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell