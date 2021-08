Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zwei Radfahrer nach Stürzen im Krankenhaus

Mönchengladbach (ots)

Zwei Fahrradfahrer sind am Donnerstag, 19. August, an unterschiedlichen Stellen in Mönchengladbach jeweils ohne Fremdeinwirkung von ihren Rädern gestürzt und haben sich dabei Verletzungen zugezogen, die eine Behandlung im Krankenhaus erforderlich machten.

Gegen 17.45 Uhr kam ein 89-Jähriger an der Gladbacher Straße im Stadtteil Rheindahlen zu Fall, als er über eine Bordsteinkante von der Straße auf den Bürgersteig wechseln wollte. Rettungskräfte brachten den nur leicht verletzten in ein Krankenhaus.

Später am Abend, gegen 21.30 Uhr, stürzte im Bereich der Kreuzung Theodor-Heuss-Straße / Hofstraße eine 51-jährige Frau von ihrem Pedelec. Sie musste mit schweren Verletzungen in einem Krankenhaus stationär aufgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab, dass sie alkoholisiert mit dem Pedelec gefahren war. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. (jn)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell