Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Seat in Stadtallendorf beschädigt

Marburg-Biedenkopf (ots)

Stadtallendorf: Seat beschädigt - Verursacher flüchtet

Rund 1.000 Euro wird die Reparatur des Schadens an einem schwarzen Seat Ibiza kosten, nachdem ein Unbekannter in der Straße "Am Lohpfad" gegen die linken Fahrzeugtüren gestoßen war. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Verursacher beim Ausparken aus den gegenüberliegenden Parkplätzen gegen das Fahrzeug fuhr. Zeugen, die den Unbekannten zwischen 19.00 Uhr am Samstag (26. September) und 02.00 Uhr am Montag (27. September) beobachteten, werden gebeten sich unter der Tel.: 06428/93050 bei der Polizeistation Stadtallendorf zu melden.

