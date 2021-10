Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Roter Lack am Golf gefunden - Polizei sucht Zeugen;Lack zerkratzt;Defektes Rücklicht hat Folgen;Spiegel touchiert;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Roter Lack am Golf gefunden - Polizei sucht Zeugen

Marburg:

Wahrscheinlich beim Ausparken beschädigte ein Autofahrer am Donnerstag, 30. September, zwischen 13 und 14 Uhr, einen abgestellten schwarzen VW Golf. Die Polizei sicherte an der betroffenen Fahrertür roten Lack, der von dem unbekannten Verursacher stammen dürfte. Der Schaden beträgt etwa 150 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Lack zerkratzt

Gladenbach:

Mit einem spitzen Gegenstand machten sich Randalierer am Donnerstag, 30. September, an dem Lack eines geparkten VW Golf zu schaffen. Der Schaden in Höhe von 2000 Euro wurde zwischen 12 und 12.30 Uhr in der Marktstraße verursacht. Hinweise bitte an den Polizeiposten in Gladenbach, Tel. 06462 -9168130.

Defektes Rücklicht hat Folgen

Marburg:

Mit einem defekten Rücklicht war ein Autofahrer in der Nacht auf Freitag, 1. Oktober, in der Innenstadt unterwegs. Das sah eine Streife und nahm sich der Sache an. Bei der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Drogen. Nach dem positiven Vortest auf zwei verbotene Substanzen folgte eine Blutentnahme. Der Mann durfte anschließend die Polizeiwache zu Fuß wieder verlassen.

Spiegel touchiert

Marburg:

Im Vorbeifahren touchierte ein Autofahrer am Donnerstagabend, 30. September, den linken Außenspiegel eines geparkten Peugeot. Bei dem Vorfall gegen 19.25 Uhr im Teichwiesenweg entstand ein Schaden von 80 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Jürgen Schlick

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell