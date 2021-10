POL-MR: Frau belästigt - Polizei sucht Zeugen;Exhibitionist auf Friedhof unterwegs - Zeugen gesucht;

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Frau belästigt - Polizei sucht Zeugen

Marburg:

Am Donnerstagmorgen, 30. September, wehrte sich eine junge Frau in der Cappeler Straße gegen einen sexuellen Übergriff. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen für den Vorfall, der sich auf dem Bürgersteig vor der Vitos-Klinik ereignete. Die 20-Jährige war zu Fuß unterwegs, als der Unbekannte sich gegen 7.20 Uhr von hinten näherte, sie an den Haaren erfasste und unsittlich berührte. Das Opfer wehrte sich daraufhin mit einem Schlag ins Gesicht des Mannes. Aufgrund der Gegenwehr flüchtete der mutmaßliche Täter. Der Tatverdächtigte stammt vermutlich aus dem arabischen Raum und sprach französisch. Er ist 180 bis 185 cm groß und schmal. Er trug eine schwarze Jogginghose und ein graues Kapuzenshirt, wobei die Kapuze über den Kopf gezogen war. Auffallend ist die um den Hals getragene, goldene Panzerkette. Die Ermittler hoffen nun auf Hinweise von Zeugen, zumal um diese Zeit einige Personen mit ihrem Fahrzeug auf dem Weg zur Arbeit gewesen sein müssen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

Exhibitionist auf Friedhof unterwegs - Zeugen gesucht

Marburg:

Auf dem alten Friedhof am Barfüßertor trat am Donnerstagmorgen, 30. September, ein Exhibitionist in Aktion. Der 20 bis 25 Jahre alte Deutsche saß gegen 8 Uhr auf einer Bank, zog die Hose herunter und führte vor einer jungen Frau eindeutige Handlungen an sich durch. Der Tatverdächtige trug eine graue Jogginghose, einen schwarzen Kapuzenpullover sowie ein Basecap. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

Jürgen Schlick

