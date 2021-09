Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Zwei Unfallorte möglich - Verursacher unbekannt;Kennzeichen gestohlen;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Zwei Unfallorte möglich - Verursacher unbekannt

Marburg und Gladenbach:

Die Beschädigung an dem schwarzen Ford Kuga befindet sich vorne rechts. Für den Schaden in Höhe von 800 Euro kommen zwei Örtlichkeiten im Landkreis in Betracht. Zunächst war der Wagen am Dienstag, 28. September, zwischen 10.30 und 13.45 Uhr, in Marburg im Parkhaus Lahncenter in der Biegenstraße abgestellt. Am Nachmittag stand der Pkw zwischen 14.15 und 15.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Kirchbergstraße in Gladenbach. Die Polizei sucht nun Zeugen, die nähere Angaben zum Unfallort und dem bis dato unbekannten Verursacher machen können. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Kennzeichen gestohlen

Marburg:

Vor einem Mehrfamilienhaus in der Chemnitzer Straße war ein Dieb zwischen Mittwoch, 22. September, 17 Uhr, und Dienstag, 28. September, 17 Uhr, aktiv. Der Unbekannte schraubte das Versicherungskennzeichen von einem Roller der Marke Paggio ab machte sich aus dem Staub. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Jürgen Schlick

