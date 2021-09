Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht in Bitburg - Zeugen gesucht

Bitburg (ots)

Am Freitag, den 24.09.2021, zwischen 14:30 - 15:20 Uhr, kam es auf dem Parkplatz an der "Römermauer" in Bitburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein parkender grauer KIA Sportage wurde an der Fahrertür beschädigt. Vermutlich stieß die Beifahrertür des neben dem Kia parkendenden Pkw gegen dessen Fahrertür. Der Unfallverursacher ist bislang nicht bekannt.

Die Polizeiinspektion Bitburg bittet um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell