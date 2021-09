Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit verletzter Fußgängerin

Prüm (ots)

Am Nachmittag des 24.09.21 kam es in der Bahnhofstraße in Prüm zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Ein 31-jähriger PKW-Fahrer bog nach dem Tanken bei der RWZ-Tankstelle nach links auf die Bahnhofstraße ab. Dabei übersah dieser eine 71-jährige Frau, die die Fahrbahn von der gegenüberliegenden Straßenseite aus überquerte und in Richtung Tankstelle gehen wollte. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Fahrzeug und der Fußgängerin.

Der Fahrer des PKW und anwesende Passanten leisteten umgehend erste Hilfe. Die Geschädigte wurde mit einer Fußverletzung ins Krankenhaus Prüm verbracht.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell