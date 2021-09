Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Opferstock in Heilig-Geist-Kirche aufgebrochen

Polizei sucht Zeugen

Bernkastel-Kues (ots)

Am 23.09.2021 zwischen 07:30 Uhr und 18:15 Uhr wurde durch unbekannte Täter der Opferstock in der Heilig-Geist-Kirche in der Burgstraße in Bernkastel-Kues aufgebrochen und Geld entwendet. Der komplett aus Sandstein gefertigte Opferstock wurde mittels eines Schraubenziehers auf der Rückseite aufgehebelt. Die genaue Schadenshöhe ist noch unklar. Die Polizei Bernkastel-Kues bittet evtl. Zeugen der Tat sich bei der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues unter der Telefonnummer 06531-9527-0 zu melden.

