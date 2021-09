Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfallflucht

Prüm (ots)

Am 24.09.2021 wurde in der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 13:00 Uhr ein silberner Pkw VW Polo auf dem Parkplatz der Realschule Plus in Prüm durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug an der Beifahrerseite beschädigt (Außenspiegel sowie hintere rechte Tür). Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher und / oder zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Prüm in Verbindung zu setzen (Tel. 06551/942-0 oder E-Mail pipruem@polizei.rlp.de).

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell