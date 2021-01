Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Einsatzmaßnahmen in Oos

NACHTRAGSMELDUNG

Baden-Baden (ots)

Das betroffene Gebäude in der Danziger Straße, aus welchem durch einen Zeugen ein mutmaßliches Knallgeräusch wahrgenommen werden konnte, wurde mittlerweile weiträumig umstellt. In diesem Zusammenhang ist auch der Verkehr im dortigen Umfeld eingeschränkt.

Nach bisherigen Erkenntnissen hat ein Anwohner des Mehrfamilienhauses die zu Beginn alarmierten Kräfte verbal bedroht und hierbei auch eine mögliche Explosion angekündigt. Aus diesem Grund wurden die Sicherheitsmaßnahmen rund um den Einsatzort verstärkt. Im Rahmen der Anforderung weiterer Kräfte wurden auch die Hubschrauberstaffel sowie Spezialkräfte verständigt.

Derzeit versuchen Ermittler mit dem Mann in Kontakt zu treten. Über Verletzte und etwaige Schäden liegen bislang keine Erkenntnisse vor.

Die Einsatzmaßnahmen dauern an. In diesem Zusammenhang wird auch geprüft, ob sich der Betroffene in einem psychischen Ausnahmezustand befindet.

/ya

Ursprungsmeldung vom 21.01.2021, 11.21 Uhr

Baden-Baden - Einsatzmaßnahmen in Oos

Nachdem ein Anwohner gegen 9:40 Uhr ein Knallgeräusch in einem Mehrfamilienhaus in der Danziger Straße wahrnahm und den Notruf verständigte, sind derzeit Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr dort im Einsatz. Die Ursache des Geräusches ist dabei noch Gegenstand der Ermittlungen. Vorsorglich wurden mehrere Bewohner aus dem Gebäude evakuiert.

/rs

