Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210826 - 1028 Frankfurt-Preungesheim: 23-Jährige verletzt Beamtin

Frankfurt (ots)

(dr) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (26. August 2021) kam es in der Homburger Landstraße zu einem Polizeieinsatz, bei dem eine Polizeibeamtin mit einer Rasierklinge verletzt wurde.

Zuvor hatte eine 23-jährige Frau Suizidabsichten angekündigt, sodass sich mehrere Streifen auf ihre Suche begaben. Sie konnte schließlich gegen 23:10 Uhr in der Homburger Landstraße, auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes, angetroffen werden. Als sie weglaufen wollte, versuchte eine Beamtin sie festzuhalten. Hierbei verletzte die 23-Jährige die Beamtin mit einer Rasierklinge an der Hand. Im Bereich einer Mauer gelang es schließlich, die junge Frau, die sich die Rasierklinge mehrfach an den Hals gehalten hatte, unter Widerstand festzunehmen.

Die 23-Jährige wurde in der Folge in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Die an der Hand verletzte Beamtin konnte ihren Dienst nach ambulanter Behandlung fortsetzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell