Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Seelbach, Schönberg - Fahrzeugbrand

Seelbach, Schönberg (ots)

Vermutlich dürfte ein technischer Defekt ursächlich für einen Fahrzeugbrand am Mittwoch auf dem Verbindungsweg zwischen Schönberg und Seelbach in der "Alte Landstraße" gewesen sein. Der Fahrzeugeigentümer konnte kurz nach 11 Uhr im Rückspiegel Rauch aus seinem Mercedes wahrnehmen, weshalb er sein Fahrzeug unverzüglich stoppte. Am vorderen rechten Radkasten war daraufhin bereits offenes Feuer zu sehen. Der 40-Jährige brachte sich und seine beiden Kinder in Sicherheit. Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr Seelbach konnten den Wagen schließlich ablöschen. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 4.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

/ph

