Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Wohnhausbrand verhindert

Lahr (ots)

Dank des schnellen Eingreifens der Einsatzkräfte der Feuerwehr Lahr, konnte ein größerer Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Schützenstraße offenbar verhindert werden. Am Mittwoch wurden die Einsatzkräfte kurz nach 21 Uhr verständigt, es solle in einem Wohnhaus brennen. Vor Ort konnte der Brandherd in einer Wohnung ausfindig gemacht werden und durch die Wehrleute ein größeres Feuer verhindert werden. Nach ersten Ermittlungen hat offenbar das Befüllen eines Öl-Ofens für die Flammen gesorgt. Keiner der Anwohner kam durch das Feuer oder Rauch zu Schaden. Wegen fahrlässiger Brandstiftung wurde gegen den Bewohner ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. /nb

