Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ottersweier - Unbelehrbar

Ottersweier (ots)

Ein 56-Jähriger musste am Mittwochabend in Gewahrsam genommen werden, da er zuvor zwischen 21 und 22 Uhr lautstark seinen Nachbarn beleidigte. Da die Beamten den Mann nicht beruhigen konnten und selbst die Gewahrsamsandrohung keine Wirkung entfaltete, wurde der 56-Jährige auf die Dienststelle verbracht. Der Mann konnte noch am selben Tag, nachdem er sich wieder beruhigt hatte, aus dem Gewahrsam entlassen werden. /nb

