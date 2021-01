Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Gewahrsam

Rastatt (ots)

Auf Grund eines Hausfriedensbruchs in der Lyzeumstraße musste ein offenbar belehrungsresistenter 39-Jähriger schlussendlich durch die Polizei in Gewahrsam genommen werden. Der Mann hielt sich am Mittwochmittag unerlaubt in einem Gebäude auf, woraufhin die Polizei verständigt wurde. Nach mehrfacher Aufforderung die Örtlichkeit zu verlassen und der Androhung des Gewahrsams, trugen die Beamte den Mann von dannen und verbrachten ihn auf die Dienststelle. Hierbei beleidigte der 39-Jährige die eingesetzten Beamten. Als der Mann am Nachmittag wieder aus dem Gewahrsam entlassen werden konnte, drohte dieser einem der Beamten und warf erneut mit Beleidigungen um sich. /nb

