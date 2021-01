Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Wolfach - Ungewollte Fahrt

Wolfach (ots)

Als ein 75-Jähriger seinen Daimler-Benz am Mittwoch in einer Werkstatt über einer Wartungsgrube abstellte kam es gegen 13:25 zu einem Unfall. Beim Einlegen des Rückwärtsganges begann das Fahrzeug - vom Fahrer unbeabsichtigt - rückwärts zu rollen und zog den 75-Jährigen rund 10 Meter auf den Hof hinaus mit sich. Der Mann wurde schließlich zwischen seinem und einem zweiten Auto eingeklemmt und trug dabei leichte Verletzungen davon. Eine zweite Person wurde von der offenstehenden Fahrertür erfasst, jedoch nicht verletzt. Der Sachschaden an den beiden Autos beläuft sich nach ersten Schätzungen insgesamt auf zirka 10.000 Euro. /nb

