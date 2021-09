POL-MR: Randalierer auf Friedhof;Vier nicht angeschnallt - Fahrer muss zur Blutentnahme;Abbruch nach Hebelversuchen;Erneut Katalysatoren gestohlen;

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Randalierer auf Friedhof

Marburg:

Auf dem Friedhof in der Ockershäuser Allee hinterließen Unbekannte zwischen Dienstag, 28. September, 15.30 Uhr, und Donnerstag, 30. September, 7 Uhr, einen Sachschaden von etwa 5000 Euro. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Die Randalierer rissen auf dem Gelände mehrere Bänke aus der Verankerung, zerstörten einen neu gepflanzten Ahornbaum sowie ein Holzkreuz. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

Vier nicht angeschnallt - Fahrer muss zur Blutentnahme

Stadtallendorf:

In der Nacht auf Donnerstag, 30. September, geriet ein mit vier Personen besetzter Pkw in der Innenstadt in eine Polizeikontrolle. Keiner der Insassen war angeschnallt. Ein beim Fahrer durchgeführter Drogenvortest schlug zudem positiv an. Der 24-Jährige musste eine Blutentnahme über die ergehen lassen.

Abbruch nach Hebelversuchen - Polizei sucht Zeugen

Marburg:

Hebelspuren an der Eingangstür einer Gaststätte in der Weidenhäuser Straße sind bisher die einzigen Hinweise auf den versuchten Einbruch. Der Unbekannte war am Mittwoch, 29. September, zwischen 3 und 19 Uhr, am Werk. Derzeit ist nicht bekannt, warum er sein Vorhaben abbrach. Eventuell wurde der Einbrecher gestört. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

Erneut Katalysatoren gestohlen

Lahntal-Goßfelden:

Bereits am Mittwoch berichtete die Polizei über den Diebstahl von Katalysatoren in Eckelshausen. Nun wurde der Polizei ein weiterer Vorfall in Goßfelden gemeldet. Die Ermittler prüfen, ob ein Tatzusammenhang besteht.

In Goßfelden gingen die Täter am Donnerstag, 30. September, gegen 00.50 Uhr, ans Werk. Sie betraten das Gelände eines Autohändlers in der Siegener Straße und stahlen die Katalysatoren von zwölf Fahrzeugen. Das illegale Treiben der Diebe muss einige Zeit in Anspruch genommen haben. Die Kriminalpolizei hofft nun darauf, dass Zeugen in der Nacht rund um das Gelände verdächtige Personen/Fahrzeuge wahrgenommen haben. Zur Schadenshöhe kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

