POL-MR: Fassade und Pkw in Marburg beschädigt- Kriminalpolizei sucht Zeugen

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg: Nach zwei Sachbeschädigungen in der Kernstadt hat der Staatschutz der Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen übernommen, da ein politisch motiviertes Handeln wahrscheinlich ist.

In der Zeit von Sonntag, 26. September, 7.15 Uhr, und Montag, 27. September, 22 Uhr, warfen Unbekannte mit Farbe gefüllte Kugeln gegen die Fassade eines Wohnhauses in der Wilhelm-Busch-Straße. Am Montag gegen 2.30 Uhr wurde in der Stresemannstraße ein abgestellter Pkw erheblich beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 5000 Euro.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die zu den beiden Vorfällen nähere Angaben machen können.

Hinweise bitte an das Staatsschutzkommissariat, Tel. 06421-4060, in Marburg.

Guido Rehr, Pressesprecher

