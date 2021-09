Polizei Bielefeld

POL-BI: Raub am Brackweder Bahnhof

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Brackwede - Mit einigen Stunden Verspätung erhielt die Polizei am Donnerstagabend, 09.09.2021, Kenntnis von einem Raub, der sich am frühen Nachmittag an der Eisenbahnstraße ereignet hatte. Dort war ein polnischer Staatsbürger von zwei unbekannten Männern angegriffen und ausgeraubt worden.

Nach den bisherigen Informationen wartete der 38-jährige polnische Staatsbürger gegen 14:30 Uhr am Brackweder Bahnhof auf einen Fernbus. Er schilderte später bei der Anzeigenaufnahme, dass zwei Männer auf ihn zugegangen seien und ihn unvermittelt gegen den Kopf geschlagen hätten. Das Duo raubte sein Handy und sein Portemonnaie mit Bargeld. Als die beiden Räuber verschwanden, entfernte sich auch der 38-Jährige vom Brackweder Bahnhof.

Ein Bielefelder informierte gegen 21:45 Uhr die Einsatzleitstelle der Feuerwehr, weil ihm der verletzte Mann mit einer Wunde am Kopf an der Hauptstraße auffiel. Der 38-Jährige wurde in einer Krankenhausambulanz medizinisch versorgt. Anschließend vermittelten die Beamten dem nunmehr mittellosen Mann eine städtische Unterkunft als Übernachtungsmöglichkeit.

Das Opfer beschrieb die beiden tatverdächtigen Männer als zwischen 30 und 40 Jahre alt. Sie sollen ein südosteuropäisches Aussehen besitzen.

Hinweise bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 14 / 0521/545-0

