Polizei Bielefeld

POL-BI: Pkw-Diebstahl in Sieker

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Sieker - In der Nacht zu Donnerstag, 09.09.2021, haben Unbekannte ein Audi Coupé in der Herderstraße gestohlen.

Ein Anwohner hatte seinen grauen Audi A5 am Mittwochabend, gegen 22:00 Uhr, zuletzt auf dem Privatgrundstück an der Herderstraße gesehen. Der Pkw stand unweit der Einmündung Winkelkamp unter einem Carport. Am Donnerstagmorgen entdeckte der Besitzer des Audi gegen 07:00 Uhr, dass sich sein Auto nicht mehr an dem Abstellort befand.

Das graue Audi A5 Coupé stammt aus dem Baujahr 2012 und trug Bielefelder Kennzeichen.

Hinweise zu dem Fahrzeugdiebstahl bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Verkehrskommissariat 1 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell