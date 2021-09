Polizei Bielefeld

POL-BI: Ladendieb verteidigt Alkohol und Aufschnitt

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Ein notorischer Ladendieb leistete erheblichen Widerstand, nachdem er am Mittwoch, 08.09.2021, bei einem erneuten Diebstahl erwischt worden war.

Gegen 13:30 Uhr beobachtete ein Ladedetektiv eines Lebensmittelmarktes an der Große-Kurfürsten-Straße, dass ein Mann eine Wodkaflasche in der Kleidung versteckte.

Nach Passieren des Kassenbereichs sprach ihn der Mitarbeiter an und bat ihn mit ins Büro zu kommen. Der Ladendieb weigerte sich, zog die Flasche hervor und stellte sie auf dem Tresen ab.

Dann wurde der Tatverdächtige aggressiv und fing an zu schreien. Als ihn der Ladendetektiv am Arm packte, fing er an um sich zu schlagen. Bei dem Gerangel verletzte er den Ladendetektiv und stieß ein Regal um. Dennoch gelang es dem Mitarbeiter, den renitenten Mann zu fixieren.

Die eintreffenden Polizeibeamten durchsuchten den 35-Jährigen und fanden in seiner Kleidung eine Wodkaflasche, zwei kleinen Flaschen Likör, Modeschmuck, zwei Pakete Putenbrustaufschnitt und zwei Pakete Salamiaufschnitt. Außerdem entdeckten sie eine Tüte mit Marihuana bei dem Mann. Neben des räuberischen Diebstahls muss er sich nun auch wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetztes verantworten.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell