Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt/Isselburg - Nachtrag zu "Parkendes Auto beschädigt und geflüchtet"

Bocholt/Isselburg (ots)

In der genannten Meldung vom heutigen Tag sind zwei Straßen beschrieben, an denen das beschädigte Auto zur fraglichen Zeit abgestellt war. Bei der Weidenstraße handelt es sich um einen Abstellort in Bocholt, der Parkplatz an der Straße Stromberg liegt in Isselburg.

