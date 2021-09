Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Beim Einscheren Lkw-Heck gestreift

Heiden (ots)

Den zweiten Beteiligten sucht die Polizei nach einem Unfall in Heiden. Der Fahrer eines Transporters war gegen 05.40 Uhr auf der Halterner Straße (L600) in Richtung Reken unterwegs, als er einen vorausfahrenden Lkw überholen wollte. Aufgrund von Gegenverkehr habe er das Überholen abbrechen müssen und sei wieder hinter dem Lkw eingeschert, so der Fahrer. Dabei streifte er diesen am Heck. Der Lkw habe sich entfernt, da dessen Fahrer den Unfall offensichtlich nicht bemerkt hatte. Der Transporterfahrer verständigte die Polizei. Das Verkehrskommissariat bittet den Lkw-Fahrer, sich unter Tel. (02861) 9000 zu melden.

