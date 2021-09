Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Ortseingangsschilder entwendet

Velen (ots)

Auf Ortstafeln abgesehen haben es Unbekannte in Velen: In den vergangenen Monaten ist es mehrfach zu Diebstählen von Ortseingangsschildern gekommen. Diese betreffen Tafeln sowohl für den Ortsteil Velen als auch für den Ortsteil Ramsdorf. Insgesamt entwendeten die Täter sechs derartige Schilder. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

