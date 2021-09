Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Scheiben an Vereinsheim eingeschlagen

Bocholt (ots)

Mehrere Fensterscheiben eingeschlagen haben Unbekannte am Montag in Bocholt. Zu der Tat kam es gegen 20.15 Uhr an einem Vereinsheim am Fischerweg. Dabei richteten sie einen Sachschaden von circa 2.000 Euro an. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell