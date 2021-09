Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken

Gescher - Gewonnen und doch verloren

Kreis Borken / Gescher (ots)

Der Anruf am Freitagmorgen klang erfreulich: Er habe 28.500 Euro in einer Lotterie gewonnen, sagte ein unbekannter Anrufer. Um den Gewinn tatsächlich zu erhalten, müsse der " glückliche Gewinner" nur 1.000- Euro über eine Online-Bezahlplattform überweisen. Der 52-jährige Gescheraner bezahle gutgläubig. Erst als die Betrüger weitere Geldforderungen telefonisch übermittelten, kamen ihm Zweifel und er informierte die Polizei.

Immer wieder versuchen skrupellose Betrüger mit unterschiedlichen Geschichten an das Geld anderer zu gelangen. Die Maschen sind vielfältig: der falsche Polizist, der Enkeltrick, eine Erbschaft und eben auch der vermeintliche Gewinn in einer Lotterie. Diese Aufzählung ist nicht abschließend: Die Kreativität der Täter nimmt hier enorme Ausmaße an. Eines haben die Anrufer alle gemein: Sie können einschüchtern und überzeugen. Da fällt es dem einen oder anderen schwer, einen klaren Kopf zu bewahren. Der Enkelin aus einer Notlage zu helfen, das eigene Hab und Gut vor Einbrechern sichern oder eben ein finanziell besseres Leben sind Situationen, in denen der Mensch oft nicht mehr rational denkt. Je länger das Telefonat mit den geschickt argumentierenden Tätern dauert, umso schwerer wird es. Darum: "Legen Sie bei solchen Anrufen möglichst schnell auf!" Informieren Sie sich bei Ihrer Familie, ob es wirklich einen Notfall gibt. Die Polizei wird niemals Ihre Habseligkeiten an der Haustür oder einem anderen Ort entgegennehmen, um diese vor Einbrechern zu schützen. Und eine Überweisung zu verlangen, um einen Gewinn oder vielleicht eine Erbschaft von einem Ihnen nicht bekannten Onkel zu erhalten, ist auch unüblich. Seien Sie skeptisch!

Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/

