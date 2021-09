Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Unfallverursacher hinterlässt Visitenkarte

Gescher (ots)

Es reicht eben nicht, einen Zettel oder wie in diesem Fall eine Visitenkarte zu hinterlassen. Mehrere Hundert Euro Schaden hat ein Autofahrer am Dienstagnachmittag an einem geparkten Wagen in Gescher angerichtet. Eine angemessene Zeit gewartet oder die Polizei informiert hatte er nach dem Verkehrsunfall nicht, sondern nur seine Daten an dem beschädigten Auto befestigt. Nun folgt ein juristisches Nachspiel. Polizeibeamte leiteten ein Strafverfahren ein.

