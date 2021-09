Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Radfahrerin fährt Kind an

Ahaus (ots)

Leichte Verletzungen erlitt eine Elfjährige am Montag gegen 15.40 Uhr in Ahaus. Sie sei in Höhe des Ortseingangsschildes "Wessum" von einer Radfahrerin angefahren worden, als sie auf dem Geh-/Radweg der Hamalandstraße in Richtung Wessum gelaufen sei, gab das Mädchen gegenüber der Polizei an. Sie und auch die Radfahrerin seien gestürzt. Diese sei mit einem silberfarbenen Rad in die gleiche Richtung unterwegs gewesen. Die Fußgängerin beschrieb die Fahrradfahrerin wie folgt: circa 14 bis15 Jahre mit schulterlangem blonden Haar. Sie habe graue Kleidung getragen und einen schwarzen Rucksack dabei gehabt. Den Unfall hätten zwei Zeugen beobachtet. Die Radfahrerin, die Zeugen sowie weitere Zeugen werden gebeten, Kontakt mit dem Verkehrskommissariat Ahaus unter Tel. (02561) 9260 aufzunehmen.

