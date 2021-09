Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld-Erle - Bei Einbruch Bargeld gestohlen

Raesfeld (ots)

In Praxisräume eingedrungen sind Unbekannte in der Nacht zum Dienstag in Raesfeld-Erle. Um in das Gebäude an der Straße Osterholten zu gelangen, hatten sich die Täter mit Gewalt an der Tür zu schaffen gemacht. Die Einbrecher durchsuchten Büros und erbeuteten eine geringe Summe Bargeld. Ob darüber hinaus etwas fehlt, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Hinweise erbittet die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

