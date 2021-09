Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unbekannte gehen Autoscheiben an

Bocholt (ots)

Beschädigt haben Unbekannte in Bocholt an zwei parkenden Autos jeweils eine Fensterscheibe. Die erste Tat ereignete sich am Samstag zwischen 21.30 Uhr und 22.00 Uhr in der Roonstraße, wo die Täter die Frontscheibe attackierten. Zum zweiten Fall kam es in der Nacht zum Dienstag in der Kronenstraße: Dort traf es die Scheibe der Beifahrertür. Die Polizei bittet in beiden Fällen um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

