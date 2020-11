Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neuenhaus - Straßenarbeiter angefahren

NeuenhausNeuenhaus (ots)

Am Mittwochvormittag ist es auf der Bimolter Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 54-jähriger Straßenwärter wurde dabei verletzt. Der bislang unbekannte Fahrer eines weißen Kastenwagens war gegen 11.10 Uhr in Richtung Veldhausen unterwegs. In Höhe Hausnummer 60 touchierte er den am Fahrbahnrand mit einer Motorsense arbeitenden Mann. Dieser stürzte und verletzte sich dabei. Der Fahrer des Kastenwagens hielt nicht an und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizei Emlichheim unter der Rufnummer (05943)92000 entgegen.

