Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Auf Kreuzung kollidiert

Heiden (ots)

Zu einem folgenreichen Zusammenstoß ist es am Mittwoch in Heiden gekommen. Eine 24-Jährige war gegen 15.00 Uhr mit ihrem Wagen aus Richtung Marbeck kommend auf der Bahnhofstraße unterwegs. An der Ampelkreuzung mit dem Südring wollte die Heidenerin ersten Erkenntnissen zufolge nach links abbiegen. Dabei stieß sie mit dem entgegenkommenden Fahrzeug eines Borkeners zusammen. Rettungskräfte brachten die Schwerverletzte und den leicht verletzten Borkener in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 25.000 Euro.

