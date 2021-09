Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Kanaldeckel ausgehoben

Gronau (ots)

Nicht auszudenken, was alles hätte passieren können. Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag in Gronau mehrere Kanal- sowie Gullideckel ausgehoben. Polizeibeamte stellten gegen 02.00 Uhr während ihrer Streifenfahrt an der Viktoriastraße, Gildehauser Straße und auf der Fabrikstraße die Gefahrenstellen fest. Glücklicherweise konnten sie die Deckel wieder einsetzen, bevor es zu einem Unfall gekommen war. Nun ermittelt das Verkehrskommissariat in dem Fall des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Es ist mitnichten nur grober Unfug oder gar nur ein Scherz. Wer Gefahrenstellen für andere bereitet, begeht eine Straftat. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte unter Tel. (02562) 9260.

