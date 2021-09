Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Wohnungstür hält stand

Gronau (ots)

Gescheitert ist ein Wohnungseinbruchdiebstahl in Gronau. Unbekannte hatten zwischen Mittwoch vergangener Woche, 15.00 Uhr, und Montag, 10.30 Uhr, versucht, gewaltsam in ein Gebäude an der Sonnenstraße zu gelangen. Die Wohnungstür hielt stand. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo Gronau: Tel. (02562) 9260.

