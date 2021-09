Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Bei Zusammenstoß schwer verletzt

Borken (ots)

Schwere Verletzungen hat der Fahrer eines Motorrollers am Montag in Borken bei einem Unfall erlitten. Der 18-Jährige hatte gegen 21.25 Uhr den Dorstener Postweg in Richtung Pohlschlatt befahren. Als der Borkener die bevorrechtigte Marbecker Straße querte, erfasste ihn der Wagen eines 19-Jährigen: Der Raesfelder war in Richtung Raesfeld unterwegs gewesen. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten Rollerfahrer in ein Krankenhaus, von wo er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik kam. Der Autofahrer zog sich bei der Kollision leichte Verletzungen zu. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.100 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell