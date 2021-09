Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Fahrradfahrer beschuldigt Unbekannten

Legden (ots)

Leichte Verletzungen hat sich ein 42-Jähriger am Samstagabend in Legden zugezogen. Nach der Schilderung des Legdeners sei er gegen 21.00 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Geh-/Radweg parallel zur Kreisstraße 33 aus Richtung Stadtlohn kommend in Richtung Legden unterwegs gewesen. In der Bauerschaft Isingort seien ihm vier Radfahrer, die sich in einer ihm nicht bekannten Sprache unterhalten hätten, entgegengekommen. Einer dieser Entgegenkommenden habe gezielt gegen sein Rad getreten, in Folge dessen er gestürzt sei. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an das Verkehrskommissariat Ahaus: Tel. (02561) 9260.

