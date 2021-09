Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Werkzeug aus Firmenfahrzeug entwendet

Gescher (ots)

Auf zum Teil hochwertiges Werkzeug hatten es Unbekannte in Gescher abgesehen. Um an ihre Beute zu gelangen, brachen sie zwischen Dienstag vergangener Woche, 19.00 Uhr, und Montag, 06.00 Uhr, in einen an der Pappelallee geparkten Firmenwagen ein. Aus dem Inneren des Citroen Jumper entwendeten die Diebe folgende Gegenstände: einen Werkzeugkoffer, eine kabelgebundene Bohrmaschine der Marke Bosch, einen Akkuschrauber des Herstellers Würth sowie ein Glasfaserschweißgerät des Typs s60 des Fabrikats Fujikura. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell