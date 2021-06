Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Freitag/Samstag den 04./05.06.2021

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Aurich - Verkehrsunfallflucht

Am Freitagmorgen zwischen 07:00 Uhr und 09:00 Uhr kam es auf einer Privatzufahrt der Hafenstraße in Aurich zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wendete ein unbekanntes Fahrzeug auf der Zufahrt und beschädigte das Garagentor des 48-jährigen Anwohners nicht unerheblich. Im Nachgang verließ der Verursacher die Örtlichkeit, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Schirum - Verkehrsunfall mit schwerverletztem Fahrer eines Pedelec Ein 46-jähriger Pedelec-Fahrer aus Aurich wurde bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend in Schirum schwer verletzt. Der 46-Jährige befuhr gegen 18:50 Uhr den Fuß-/Radweg der Tjüchkampstraße in Fahrtrichtung Leerer Landstraße und wollte aufgrund der Grünlicht anzeigenden Ampelanlage die Leerer Landstraße queren. Ein 33-jähriger Auricher, welcher ebenfalls aus der Tjüchkampstraße kam und mit seinem Volkswagen nach rechts auf die Leerer Landstraße einbiegen wollte, übersah den vorfahrtsberechtigen Pedelec-Fahrer. Bei dem Zusammenstoß wurde der Pedelec-Fahrer schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden wird auf ungefähr 2100 Euro beziffert.

Aurich - Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer Am Freitagabend gegen 18 Uhr befuhr ein 46-jähriger Auricher mit seinem Hyundai die Dornumer Straße (L7) in Fahrtrichtung Westerholt und wollte nach links in den Stürenburgweg abbiegen. Hierbei übersieht er den entgegenkommenden 37-jährigen Motorradfahrer mit seiner KTM, welcher die Dornumer Straße in Richtung Aurich befuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde der 37-jährige Auricher schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Der Schaden wird auf 3000 Euro geschätzt.

Südbrookmerland - Verkehrsunfall mit leichtverletztem Pedelec-Fahrer Am Freitagabend kam es gegen 20:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Opel Astra und einem Pedelec. Der 19-jährige Autofahrer aus der Gemeinde Südbrookmerland befuhr hierbei den Bürgermeister-Lüken-Platz in Richtung Ekelser Straße (K127) und übersah im Einmündungsbereich der Ekelser Straße den querenden 65-jährigen Pedelec-Fahrer aus Südbrookmerland, welcher den Radweg der K127 in Richtung Theene befuhr. Der Pedelec-Fahrer stützte infolge des Zusammenstoßes und verletzte sich leicht. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Fenster beschädigt

An einem als Aufenthaltsraum dienenden Container, der sich auf einem Sportgelände In der Wildbahn befindet, beschädigten unbekannte Täter die äußere Verglasung eines dortigen Kunststofffensters. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwoch, dem 02.06.2021 (16:30 Uhr) und Freitag, dem 04.06.2021 (17:30 Uhr). Personen, die Hinweise zur Tataufklärung beitragen können, wenden sich bitte an die Polizei in Norden unter Telefon 04931 9210.

Norden - Ladendiebstahl

Ein 26-jähriger Mann und seine gleichaltrige Begleiterin, welche beide aus Norden stammen, stehen im Verdacht, am Freitagabend gegen 19:55 Uhr einen Ladendiebstahl in einem Verbrauchermarkt in der Gewerbestraße begangen zu haben. Die Tat wurde beobachtet, woraufhin die Polizei eingeschaltet wurde und den Sachverhalt aufgenommen hat. Beide Personen erwartet nun ein Strafverfahren.

Verkehrsgeschehen

Bedekaspel - Verkehrsunfallflucht

Am 26.05.2021, in der Zeit von 14 bis 17 Uhr, fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in die rechte Fahrzeugseite eines weißen VW Crafters, welcher im Kiebitzweg / Ecke Reiherweg geparkt war. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne eine Schadensregulierung zu veranlassen. Zur weiteren Klärung werden Zeugen des Unfalles gebeten, sich mit der Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931-9210 in Verbindung zu setzen.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Friedeburg - Einbruch in Werkstatt

Im Zeitraum zwischen Mittwochmorgen bis Freitagvormittag kam es zu einem Einbruch in eine Werkstatt in der Friedeburger Hauptstraße. Durch das Einwerfen einer Scheibe verschafften sich die Täter Zutritt zum Objekt. Ob Diebesgut erlangt wurde, steht zum aktuellen Zeitpunkt nicht fest. Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können, mögen sich bitte mit der Polizei Wittmund (Tel.: 04462 9110) in Verbindung setzten.

