Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Westerholt - Unfallflucht auf Parkplatz +++ Neuharlingersiel - Auto am Hafen beschädigt +++ Wittmund - Unfallflucht

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Westerholt - Unfallflucht auf Parkplatz

Am Dienstag kam es in Westerholt zu einer Unfallflucht. Zwischen 16 Uhr und 16.15 Uhr stieß eine bislang unbekannte Transporterfahrerin auf einem Parkplatz an der Dornumer Straße gegen einen geparkten Citroen Jumpy Space Tourer. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, fuhr die Verursacherin davon. Sie soll einen VW T4 mit Norder Kennzeichen gefahren haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04971 926500.

Neuharlingersiel - Auto am Hafen beschädigt

Ein Audi RS 3 wurde am Donnerstag in Neuharlingersiel, Am Hafen West, beschädigt. Ein bislang Unbekannter stieß in der Zeit von 13.30 Uhr bis 15 Uhr vermutlich beim Ausparken mit seinem Fahrzeug gegen den rechts daneben geparkten Audi. Ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen, flüchtete der Verursacher. Es entstand ein Sachschaden in vierstelliger Höhe. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 04971 926500.

Wittmund - Unfallflucht

Auf einem Parkplatz in der Schloßstraße in Wittmund kam es am Donnerstag zu einer Unfallflucht. Ein BMW 5er, der zwischen 7.10 Uhr und 17 Uhr dort geparkt war, wurde beschädigt. Der Verursacher touchierte den Wagen vermutlich beim Ein- oder Ausparken und fuhr davon. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04462 9110.

