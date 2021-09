Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Einbrecher stehlen Kompletträder

Borken (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 12.00 Uhr, und Montag, 10.00 Uhr, verschafften sich noch unbekannte Einbrecher Zugang zu einem Firmengelände am Ramsdorfer Postweg. Die Täter hatten dazu ein Zaunelement aus der Verankerung gehebelt. Auf dem Gelände bockten sie einen C-Klasse-Mercedes auf, demontierten und entwendeten alle vier Räder. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000.

