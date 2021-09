Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek-Nienborg - Auto zerkratzt

Heek (ots)

Auf der Motorhaube eines dunklen Fords sowie auf dem Dach sind die Spuren der Vandalen deutlich zu sehen: tiefe Kratzer "zieren" den Lack. Unbekannte trieben ihr Unwesen zwischen Samstag, 14.00 Uhr, und Sonntag, 14.00 Uhr, auf der Straße Zum Kalvarienberg in Nienborg. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

